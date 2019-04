Lærerikt NM for Namsos-korps

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Skage og 53 andre lokale korpsmusikere hang ikke med hodet selv om de fikk anvist 86,5 poeng og endte opp med tiendeplass i 6.divisjon i NM. Korpslederen konkluderte med at de fikk færre poeng i år enn i fjor. Men både hun og flere andre i korpset var av den oppfatning at den musikalske prestasjonen var vel så god. For dirigent Tor Halvard Nilsen hadde lagt lista høyere denne gangen.