Medaljerush

NAMDALSAVISA

LEVANGER: Skadelisten har vært lang for U18-utøveren, som har trent seg opp etter flere ulike bruddskader de siste sesongene. I helgas comeback i Norgescup, der Stina Aar Andersen for første gang stilte i 63-kilosklassen – klinket hun like gjerne til med pallplassering og bronsemedalje.