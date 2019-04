Fikk utslippstillatelse for kjemisk stoff

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Fylkesmannen i Trøndelag har innvilget en søknad fra Aqua Kompetanse AS for utslipp av det kjemiske stoffet Uranin ved Kvitneset i Nærøy kommune. Det er snakk om tre kilo av stoffet i forbindelse med et strømforsøk fra en oppdrettsmerd Aquatraz.