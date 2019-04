Tar grep for å få ungdom inn i kommunestyret

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Marthe Hellesø Svenskerud og Guro Holm Skillingstad fra Venstre, Tina-Evylin Buvarp og Marte Kirkeby Garstad fra Senterpartiet, kalte sammen med Ingrid Darell Holm (Sv) og Mathias Brekk (H) inn elevene på Ytre Namdal videregående skole til auditoriet tirsdag formiddag.

Grunnen var for å snakke om politikk. Valget nærmer seg, og nå vil ungdomspolitikerne være representert i kommunestyret i Vikna som i dag ikke har noen representanter under 30 år.

– Det viktigste for oss er at ungdommen blir representert i kommunestyret i Nærøysund kommune, slik at vi kan ta vare på ungdomsmiljøet gjennom politikken, sier Guro Holm Skillingstad.

Vil ha innflytelse

Ungdomspolitikerne forteller at initiativet er partiuavhengig, selv om de representerer hvert sitt parti.

– Det er vi som en dag skal ta over. Derfor er det viktig å få en fot innafor før valget. Vi har ikke et mål om å kuppe hele kommunestyret, men vi håper å være representert på en måte som gir oss innflytelse, sier Mathias Brekk.

Ungdomspolitikerne forteller at den generelle interessen for lokalpolitikk er laber blant elevene på Ytre Namdal videregående skole. Ved stortingsvalget stemte under halvparten av landets 18-åringer på landsbasis.

– Det kan blant annet skyldes mangel på kunnskap, men også at ungdommen føler de ikke har innflytelse i politiske saker, sier Tina Evylin-Buvarp.

Opptatt av ungdommen

Blant grunnene til at ungdomspolitikerne snakket om politikk til elevene tirsdag, var at de ønsker å gi politikken ansikt.

– Vi vil sette fjes på politikken, slik at elevene merker at politikken er noe som foregår så langt unna det daglige. Ofte kan politikk være vanskelig å forstå, og vi vil gjerne prøve å forenkle den på en måte slik at ungdommen forstår, sier Mathias Brekk.

En fellesinteresse for ungdommen uavhengig av parti, er klima og miljø. Vgs-elevene forteller også at helsetilbud på skolene er et viktig tema.

– Vi er generelt opptatt av at ungdommen skal ha det bra, sier Guro Skillingstad Holm.