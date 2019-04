Erlend Vagnild Fuglum er den nye direktøren i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

NAMDALSAVISA

OSLO: Erlend har tidligere jobbet som nordisk kommunikasjonsdirektør i banken Santander. Før det har han vært sentral politiker for Senterpartiet og partner i rådgivningsselskapet First House.

På drikkeglede.no sier styreleder i BROD, Harald Bredrup, at han er fornøyd med rekrutteringen:

- Vi er opptatt av at politikken må være kunnskapsbasert, og at politikerne forstår konsekvensene av tiltak de vurderer. Erlend har lang erfaring i å bygge bro mellom politikk og næringsliv, og vi har høye forventninger på dette området. Det skader heller ikke at han er en trivelig trønder, sier Bredrup.

Vagnild Fuglum sier han er glad for å endelig være på plass i den nye jobben.

- Jeg vil gjerne bidra til at denne næringen får den anerkjennelsen den fortjener. Det må bli slutt på at politikken spenner bein på norsk produksjon. Jeg har lenge irritert meg over at det politiske Norge forstår så lite av hvordan næringslivet fungerer, sier han til drikkeglede.no.