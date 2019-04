Gode tider i Bergen-bassenget

NAMDALSAVISA

BERGEN: – Det gikk veldig bra. Dette er et stort stevne med internasjonal deltakelse, der flere VM-og OL-utøvere stilte. Med bare to klasser, junior og senior – er det håpløst å skulle måle innsatsen ut fra resultatene. Det som er positivt, er at utøverne våre svømmer inn til flere personlige rekorder, sier trener Torkil Berntsen Due Tvete i Namsos svømmeklubb.