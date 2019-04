Høyrepolitiker vil flytte vindmøllene til sjøs

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Det som skjer nå blant annet i Flatanger og på Fosen viser at vindmøller på land har blitt veldig konfliktfullt. Noe som overrasker litt. Skal vi redde distriktene så må vi ha næringsliv, og skal vi ha næringsutvikling må vi faktisk akseptere at det skjer endringer rundt oss. Men konfliktene er der, og da må vi komme opp med andre løsninger for å produsere fornybar energi, sier gruppeleder for Høyre i Fylkestinget, Pål Sæther Eiden.