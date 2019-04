Lindbak og apotekutsalg

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I tillegg flytter Bonær verkstedbiten av sin virksomhet inn i senteret. Dermed har daglig leder Arne Tungseth i Ullvaren eiendom fylt opp lokalene som ble stående tomme etter Husby fagsenter, som denne uka åpnet dørene til sin nye butikk i Alcaden.

– Da Husby valgte å si opp kontrakten, tenkte jeg umiddelbart på hvilke type næring vi kunne tenkt oss inn i næringssenteret her. Vi skal ikke være et typisk kjøpesenter, men satser på en miks av service og tjenester. Da jeg tok kontakt med Lindbak og spurte om de kunne være interessert, viste det seg å være full klaff, sier Tungseth.

Var på leting

For Lindbak, som har holdt hus nederst i Havnegata i sentrum siden 1991, hadde nettopp startet jakta på ny lokalitet.

– Vi hadde mistet leiekontrakten på et lokale i bryggerekka som vi benyttet som lager, og sånn sett passet det veldig godt å få tilbudet fra Ullvaren. Det vil gi oss mer hensiktsmessige lokaler – blant annet med et oppvarmet lager. Og vi blir nok langt mer synlig for folk her enn i Havnegata, sier leder Ove Kjærstad i Lindbak Namsos.

Han og de fem andre ansatte i namsosavdelinga av det tradisjonsrike trondheimsfirmaet – som driver med kontormøbler og rekvisita – satser på å åpne dørene i sine nye lokaler 1. juni.

Omtrent samtidig vil Apotek 1 ønske kundene velkommen inn i sitt tredje utsalg i Namsos – også det i Ullvaren.

– Vi tar i bruk deler av arealet som før ble brukt til kafedrift, og har fått til et fint butikklokale for apoteket, sier Tungseth.

Prosjektleder for etableringer i Apotek 1, Anders Vik, sier at det nye apotekutsalget kommer i tillegg til de to andre kjeden har i Namsos; på Storsenteret og Amfisenteret.

Supplement

– Vi vurderer at Namsos er stor nok til enda et utsalg, og at Ullvaren er et naturlig og enkelt punkt for kundene å oppsøke samtidig som de er på butikken, sier Vik.

– Så utsalget i Ullvaren vil ikke gå på bekostning av et av de andre dere har i Namsos?

– Net, dette er ei nyetablering som blir et supplement, forteller Vik i Apotek 1, som har 386 utsalg over hele landet.