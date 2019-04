Med et lass av gitarer i bagasjen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Drøye to år etter at Øystein Sunde sist var innom Namsos med konsertserien «Meget i sløyd», skal han atter en gang spille i Kulturhuset i Namsos. Dette skjer 9. oktober, og det blir et litt annet format enn sist.

For denne gangen skal 72-åringen være alene på scenen. Med seg har han sanger fra hele sin 50 år lange karriere som artist. Sunde vil også fortelle historier fra et langt liv i musikkbransjen. Den drevne gitaristen har også med seg seks-sju gitarer i bagasjen – og sitt helt spesielle ti-fingers gitarkomp.