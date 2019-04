Satser alt på å overgå seg selv den 25. mai

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er bare å innse at jeg begynner å få det travelt, sier Geir Rasmussen og ler, mens han står i Kleppen sammen med Bård Ole Thorsen, Line Flaat, Hilde Kyllo og Kenneth Andresen. Årsaken til at NA har samlet gruppa er at de har svart ja på utfordringa fra initiativtaker Magne Bergslid og Namsosløpet.