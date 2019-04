Tilskudd til hytte på fjellet

NAMDALSAVISA

FLATANGER: I sitt siste møte behandlet formannskapet to saker som handlet om å gi kommunal støtte til ulike formål. Det ble vedtatt å gi 15.000 kroner i tilskudd til Utvorda og Sitter grendelag til gjennomføring av et forprosjekt for bygging av ei utkikkshytte/dagsturhytte på Utvordfjellet.