NAMDALSAVISA

RØRVIK: Fredag formiddag melder politiet på Twitter at det i dag har blitt gjennomført en trafikkontroll i Rørvik sentrum, der fokuset har vært på mobil- og beltebruk.

Resultatet var ikke av det oppløftende slaget.

For to bilister fikk forelegg for å bruke mobiltelefon mens de kjørte, og tre bilister fikk gebyr for manglende beltebruk.

I tillegg ble det gitt parkeringsgebyr til to biler ved Rørvik barne- og ungdomsskole.