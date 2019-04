Interessen for hytter i Hasvåg og Småværet er større enn noen gang

NAMDALSAVISA

SMÅVÆRET/HASVÅG: – Vi fikk et navn etter brannen, mange var nysgjerrige og kom utover for å se. Og senere har interessen for å bygge seg hytte her blitt større og større, sier Aage Hasvåg, som etter brannen la ut et hyttefelt med 16 tomter, med utsikt over Folla