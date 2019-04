TotalBygg utvider med kontor på Rørvik

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – En veldig stor andel av vår omsetning skjer i området rundt Nærøysundet, og spesielt er arbeidet knyttet opp mot havbruk. Det er her veksten er, og vi har behov for å være nærmere kundene og bli mer synlige.

Det sier Jarle Strandvahl, daglig leder i TotalBygg Midt-Norge. Han har nettopp åpnet dørene til det nye kontoret på Rørvik, som befinner seg i andre etasje på Havnesenteret.

Små og store oppdrag

Kontoret skal i utgangspunktet være åpent fire av fem dager i uka, og her kan kundene få regnet pris på alle typer jobber.

– Vi tar på oss oppdrag fra både fra private og offentlige virksomheter og næringsliv, sier Strandvahl, som påpeker at det har vært mest snakk om det siste.

– Vi er sterke på både betong og tømring, men det er vel ingen andre bedrifter i Ytre Namdal som har den betongkompetansen vi har.

Det stiller Tor Asmund Hanssen seg bak. Han er faglig leder og kalkulatør i bedriften, og kommer til å være stasjonert på Rørvik.

– Vi gjør alt, både små og store oppdrag. Alt innen bygg fra sokkel til siste spiker i veggen, sier han.

De to forteller at det er gjort store investeringer siden oppstarten i oktober 2017.

– I dag har vi lastebil med kran, tårnkran og to teleskoptrucker, og vi har fått transportløyve og kan ta på oss godstransport.

Trenger flere hender

Nå ønsker de å ansette flere fagarbeidere, og har derfor et tett samarbeid med YNVS for å forbedre rekrutteringa til bransjen.

I dag har de to lærlinger og tre utplasseringselever, men de er ikke i tvil om at det er behov for at flere ungdommer velger å gå denne vegen.

– Vi er 23 ansatte i dag, men målsetninga er å bli 30 i løpet av året, sier Strandvahl.

– Vi er hele tida på søken etter flere, og hadde vi hatt folket her hadde vi ansatt dem nå.

Snart skal TotalBygg sette i gang med den hittil største jobben de har hatt, som er bygging av helsehus på Bindalseidet.

– Omsetninga vokser veldig, og prosjektet på Bindaleidet er alene større enn hele fjorårets omsetning. Derfor kommer til nesten til å doble omsetninga i år, sier Strandvahl.