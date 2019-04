Trollfjell Geopark godkjent av UNESCO

NAMDALSAVISA

Trollfjell Geopark startet som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka i 2013. Etter seks års arbeid har det lyktes kommunene å få innpass på UNESCO-listen, noe som betyr mye større oppmerksomhet rundt parken.

Stor spenning for Leka, Bindal og de øvrige Trollfjell Geopark-kommunene: Snart får Leka og Bindal svar på om de blir med på Unescos eksklusive liste Trollfjell Geopark med Leka og Bindal inkludert vil få svar i april om geoparken havner på Unescos verdensarvliste.

Ekspertgruppa fra Unesco fikk en smak av Leka – En dag fylt med spenning Trollfjell Geopark håper å være et skritt nærmere godkjenning etter besøk fra Unesco.

Spretter champagnen for ny båtrute – Dette er en historisk dag for oss, sier Per Helge Johansen, ordfører i Leka kommune.

– Det er med stolthet Trollfjell Geopark nå kan fortelle at et langsiktig arbeid i regionen har båret frukter. Unesco-statusen betyr anerkjennelse av regionens geologiske kvaliteter, et kvalitetsstempel på vårt arbeid og økt oppmerksomhet om Trollfjell blant fastboende og turister, sier Magne Ekker, daglig leder i Trollfjell Geopark.

Ikke et vern

En geopark er et område med en spesiell geologisk naturarv av internasjonal betydning der man satser på bærekraftig utvikling, kunnskapsspredning og geoturisme. En geopark er en status og ikke et vern, og en viktig del av geoparkens arbeide er å øke attraktiviteten i området, både for lokalbefolkning og tilreisende.

Har tatt sin tid

Opprinnelig hadde samarbeidskommunene som plan at geoparken skulle inn på listen i 2015, men det skulle gå fire år til før ting falt på plass. Prosjektet har tidligere mottatt støtte fra respektive fylkekommuner og Innovasjon Norge.

– Vi ser frem til å prøve å løfte regionen gjennom formidlingsarbeid, naturbaserte aktiviteter, kursvirksomhet og prosjekter av ulik art. Vi gleder oss til et enda tettere samarbeid med regionale aktører, sier Ekker.