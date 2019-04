NAMDALSAVISA

NORDHORSFJORD: Ved 17-tida søndag ble det meldt om en gressbrann ved Oppdal på Otervikvegen i Nordhorsfjord.

110-sentralen meldte om at det brant på sporadiske steder og i ulendt terreng.

Brannvesenet sendte to biler for å slokke brannen.

Ved 18-tida opplyser brannvakta at gressbrannen er under kontroll og at det nå drives etterslokking.

Det er foreløpig ukjent hva som var årsak til brannen.