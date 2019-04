Namsos i fyr og flamme i årets første heimekamp

NAMDALSAVISA

4. divisjon menn

Namsos - Nardo 2

5-2 (4-1)

0-1: 1. min. Adrian Tørstad.

1-1: 12. min. Emanuel Vladic.

2-1: 16. min. Emanuel Vladic.

3-1: 19. min. Ruben Alte.

4-1: 40. min. Krzysztof Suchecki.

5-1: 55. min. Ruben Alte.

5-2: 75. min. Håvard Dahl

Dommer: Magnus Drag Lysø, Rørvik IL.

NAMSOS: Bortelaget satte kampens første scoring da et frispark gikk i stanga, via keeper og i mål før to minutter hadde gått. Men herfra og ut styrte namsosingene stort sett hele kampen.

NILs Emanuel Vladic utliknet ti minutter senere, før han på nytt var frampå og sendte Namsos opp i ledelse etter 16 minutter spilt. Like etterpå kom en ny stor målsjanse for NIL da Bjarne Falch Skaret dunket ballen i tverrliggeren. Ruben Alte økte til 3-1 ikke lenge etter. Men vertene var hadde ikke gjort seg ferdig, for fem minutter før pause sørget Krzysztof Suchecki for ny scoring. Vladic var igjen på banen like før hvilen med nok en farlig målsjanse, men ballen ble klarert av Nardo-keeper. Dermed gikk kampen til pause med stillinga 4-1 etter en forrykende førsteomgang av Namsos.

Ruben Alte oppnådde sitt andre mål for dagen ti minutter ut i andreomgangen. Nardo parerte med redusering 15 minutter før kampslutt, som også ble dagens siste scoring. Det lå imidlertid et ekstra mål til NIL i lufta etter flere godt utførte angrep på tampen. Vladic var nære å øke ledelsen etter at en hands innenfor 16-meteren førte til straffe i favør NIL. Den gikk i metallet. De tilreisende måtte altså reise slukøret heim til Trondheim etter å ha blitt slått 5-2 av et Namsos-lag i fyr og flamme. NIL-spillerne har nå tatt to seire av to mulige i serien etter at de vant 3-1 mot Charlottenlund forrige helg.

- Etter Nardos første mål er vi veldig gode i førsteomgangen. Så blir det litt halvvegs det vi gjør i andre omgang, men fortsatt har vi god kontroll. Vi møter et ok lag, også er vi gode i dag. En bra start på sesongen, sier NIL-trener Jonas Lian Hansen etter kampen.