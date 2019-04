Steiner i vegbanen i Overhalla

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Politiet melder kl 16.20 at det har gått et steinras på fv 760 like ved Hundsmoen i Overhalla. I følge politiet har det rast slik at steiner dekker et av kjørefeltene.

- Det er på ei rett strekke, så det skal være greit å se for bilister som kommer kjørende. Vi har varslet vegtrafikksentralen om det, skriver Bjørnar Gaasvik hos operasjonssentralen.

- Hvor stort er raset?

- Nøyaktig hvor stort er vi ikke sikre på. De som meldte ifra om det sa at det var slik at de ikke klarte å flytte på steinene, forteller Gaasvik.

Det er 80-sone på stedet og oversiktlig.

Vegvesenet er varslet og vil rydde vegen så raskt de ankommer.