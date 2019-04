Mangler Tittel

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Autosys er et norsk motorvogn- og førerkortregister underlagt Statens vegvesen. Systemet inneholder informasjon om kjøretøy og førerkort, EU-kontroller, avgifter og prikkbelastninger. Nå skal det 40 år gamle systemet moderniseres. 11 millioner kjøretøy skal flyttes over på et nytt system og det betyr flere tjenesten vil være nede i perioden torsdag 25. – søndag 28. april.