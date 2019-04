Med «Miss Zalo» i spissen dro Ytre Namdal inn nesten 400.000

NAMDALSAVISA

DUBLIN/RØRVIK: Under Norgesmesterskapets hovedturnering tok Lise Irene Øyahals Høyforslett en 17.plass av de 1.168 pokerspillerne som deltok. Plasseringen gjorde henne til beste kvinne i denne turneringen. Hun ble også nummer 11 i Ladies event, der 137 deltok.

– Jeg er veldig fornøyd med å nesten nå finalebordet i Main event. Dette er mitt beste NM så langt i karrieren, sier Høyforslett som i pokermiljøet går under navnet «Miss Zalo».

– Jeg registrerte meg som «Miss Zalo» på en nettpokerside helt i oppstarten. Jeg glanet ut i lufta og så zalo-flaska, og tenkte at zalo var et greit navn: poker handler jo om å gjøre reint bord, humrer 49-åringen som deltok i NM for første gang i 2011.

For 17.plassen i hovedturneringen fikk hun utbetalt 6.500 euro. I samme turnering tok Stig Rune Bjørnli 66.plassen, og det var flere spillere fra Ytre Namdal som leverte sterke prestasjoner ved bordet i de forskjellige turneringene.

Blant annet tok Tor Inge Sandnes seieren i en Texas Hold'em turnering med 140 spillere. Kim Gøran Arnø, Kristen Høyforslett, Magnus Eidshaug og Carl Emil Brasø leverte også resultater som gjorde at Nærøysund pokerklubb kunne vende heim med en god slump penger.

– Vi leverte et sterkt mesterskap. Vi regnet litt på det, og fant ut at vi til sammen vant i underkant av 400.000 kroner under NM i år. Vi er veldig fornøyde, sier Høyforslett.