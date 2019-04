Ruller ut av vinterdvalen

NAMDALSAVISA

RØRVIK: «Sykle til jobben» er konkurransen der poenget er enkelt; beveg deg mest mulig og registrer aktiviteten.

Både Nærøy og Vikna har vært med på aksjonen i flere år, og når den nå går av stabelen er det siste gang de to kommunene arrangerer hver for seg.

– Sykle til jobben er en flott aksjon, og det er viktig for oss å ha fokus på folkehelse, sier Vikna-ordfører Amund Hellesø.

Han synes den uformelle konkurransen som skapes er artig, men legger til at den bidrar til å øke aktivitetsnivået ellers i året også.

– Klima er viktig

– Terskelen for å bruke sykkelen blir lavere utenfor perioden, og det er veldig bra. I tillegg er klimaperspektivet et viktig punkt, sier han.

I likhet med Nærøy-ordfører Steinar Aspli håper han at flest mulig blir med på aksjonen.

– Dette blir en positiv konkurranse, både mellom lagene som melder seg på og selvfølgelig mellom kommunene, smiler Aspli.

Folkehelsekoordinator i Nærøy, Anne-Lene Gregersen, beskriver aksjonen som en bra start for folk som vil komme seg i aktivitet etter vinterdvalen.

– Aksjonen er en fin konkurranse, som også bidrar til å skape varig aktivitet. Det med samholdet er også viktig, flere stiller lag og er for eksempel ute på tur sammen, sier Gregersen. Hun oppfordrer alle – både kommunens ansatte og andre – til å bli med.

Passer for alle

– Vi har nemlig betalt deltakeravgiften for alle innbyggerne i begge kommunene, sier Trond Stian Jenssen, folkehelsekoordinator i Vikna kommune.

Han påpeker at dette er en konkurranse for alle – og at all aktivitet gir poeng, ikke bare sykling.

– Vi har hatt 400 deltakere blant de ansatte i kommunene tidligere år, og vi håper aksjonen blir enda større i år, sier han.

Sykle til jobben er Norges eldste og største aktivitetskampanje, og i fjor var det mer enn 42.000 deltakere. I år gjennomføres aksjonen for 46. gang, og den varer fra 24. april til 21. juni.

De to folkehelsekoordinatorene forteller at det kommer til å bli felles kick-off og premieutdeling.

– Der blir det også mulighet til å vinne noen fine premier, smiler de.