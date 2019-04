Utvider påmeldingsfristen for å få med flere

NAMDALSAVISA

RØRVIK: 30. april arrangeres et tredelt seminar i Rørvikhallen, der både kommunalt ansatte, politikere, frivillige organisasjoner og næringslivet er målgruppe.

– Vi står foran en kommunesammenslåing, og vi trenger inspirasjon og motivasjon for å få det beste ut av alle prosessene. Samhandling, nettverksbygging og samspill er noen av fokusområdene, sier Gretha Aarseth Nordbøe i NYN.

Et arrangement for alle

Det er Namdalskysten Næringsforening som har tatt initiativ til å skape arenaen, og med seg på laget har de både utviklingsselskapet og Nærøysund kommune. På dagtid skal over 900 kommunalt ansatte samles i Rørvikhallen i to bolker, mens arrangementet på kveldstid er rettet mot næringsliv og andre interesserte.

– Hele arrangementet er en del av strategien til næringsforeninga, og målet om å nå +1000. Dette er en fantastisk mulighet til å skape stolthet og identitet, og samtidig se verdien av å samarbeide med hverandre og heie på naboen, sier Lars Fredrik Mørch i næringsforeninga.

I anledning inspirasjonsdagen kommer to av landets fremste foredragsholdere til Rørvik; Dora Thorhallsdottir og Sigurd Granmark. Førstnevnte er mest kjent som standupkomiker og familieterapaut, mens Granmark for en tid tilbake ble kåret til Europas beste leder.

– Dette er et arrangement for alle, og vi tenker at kvelden skal være samtaleemne rundt alle middagsbord 1. mai, sier Mørch.

Håper på flere påmeldte

Påmeldingsfristen til kveldsarrangementet var opprinnelig 12. april, men nå utvider de påmeldinga så flere kan melde seg på.

– Det er 150 påmeldte nå, men vi skulle gjerne hatt 100 til, sier Nordbøe, som påpeker at privatpersoner også kan melde seg på, og at det ikke er nødvendig med et selskap i ryggen.

– Folk kan bruke påska på å tenke seg om, men etterpå må de ha bestemt seg.

Det blir underholdning med et lokalt band som kaller seg «Søsken av brua», og det blir matservering. Med seg på laget har de fått både Kokk til leie og restaurant- og matfag ved YNVS.

– Vi er i rute før arrangementet, og dette kommer til å bli en kveld folk kan leve lenge på, sier Nordbøe.