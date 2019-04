Motsvar til rådmann Inge Ryan etter intervju i NA om nulltoleranse for trakassering i Namsos kommune

NAMDALSAVISA

Det er fine ord om teorien dere jobber ut fra i ledelsen i Namsos kommune. Det er bare så synd at praksisen er en helt annen.

Du sier i et intervu med NA 27. februar 2019, at både i gamle og nye Namsos skal de ansatte føle seg trygge på jobb. Det skal være nulltoleranse for mobbing, overgrep og trakassering.

Dette har vært tilfelle for meg og flere andre. Det føltes slettes ikke trygt når man ikke vet neste gang han plutselig er der og hva han kommer til å gjøre neste gang. Frykten er stor! . Visste aldri hvor han kom fra og hva han ville gjøre. Hvor grensene mine gikk. Til tross for å ha sagt tydelig ifra flere ganger, ble en ikke respektert.

Siden du rådmann også nevner mobbing, er det også mer enn nok av det. Sa man i fra, ble det verre. Når det er fritt frem med mobbekultur, så har ikke dette stanset.

Hadde et fint forhold til sjefen og hadde ikke noe problem med å ta opp ting med han, men hva hjelper det når de ovenfor han bare overser problemer og bagatelliserer ting som er alvorlig. De gjorde ikke noe med det og dermed sørget de for at han som utsatte meg for seksuell trakassering og overgrep, kunne fortsette med dette, og gjøre dette mot flere kommunale ansatte.

Rådmann. tenker dere ikke på å få satt i gang tiltak slik at sånt blir stanset, slik at det ikke skjer med flere? Slik det var for meg så var det uholdbart å være på jobb.

Selv etter flere varsler så «husker folk i ledelsen denne saken vagt» «må tenke på han som er «beskyldt» for dette#. Dette er ikke beskyldninger! Det er flere som har opplevd mye og det er vitner som har sett hva som har skjedd mot meg. Dere har fått flere varsler, ikke bare om min sak men at samme mann over lengre tid, likevell så finner dere ikke rom til å ordne opp? Hvorfor ligger det ikke en sak på dette hos Personal? Er ikke dette prosedyre hos dere? Det er mye som skurrer her, men det er kun en som straffes. Og det er meg! Er det jeg som har gjort noe galt her kanskje? Hva med meg? .

Hvis dere hadde tatt saker på alvor og jobbet etter disse retningslinjene dere lister så fint opp, så hadde dere kunnet stoppet dette og sørget for at hverken jeg eller flere ble utsatt for denne mannen igjen. Og jeg, og kanskje flere, hadde vært i en annen situasjon i livet nå. Når man er så redd en person og hva han kan finne på, så blir det slettes ikke bedre av å se på hvordan han behandler folk du bryr deg om. Vi var en ganske sammensveiset gjeng på jobb, så trist at slike ting skal få lov til å ødelegge så mye.

Hvordan kan dere som lar et menneske påføre flere arbeidstakere redsel, ubehag og frykt i arbeidsdagen hevde at dere har bra prosedyrer dere følger opp og at deres ansatte har det så trygt på jobb? At dere ikke har hatt skikkelige prosedyrer som blir fulgt har ødelagt mange år av mitt liv, og jeg har kjempet i mange år. Nå for å få livet mitt tilbake, men jeg har fortsatt en lang vei å gå før jeg kan leve et normalt liv etter alt som har skjedd.

Hvorfor er behovet for å komme med innspill i NA om hvordan dere forholder dere til slike saker i stedet for å konkret og rettferdig rydde opp i denne saken og kanskje sørge for at flere får det sånn. Det er mange som vet om denne saken, så hvorfor ikke være ærlig. Dere har ved flere ganger fått varsler. Dere har valgt og overse og ikke gjort noe. Jeg har fått flere henvendelser etter at folk har fått hørt hva som har skjedd med meg. Alle reagerer kraftig på hva som har skjedd. Hvorfor er da det å komme frem i avisen for å fortelle deres prosedyrer så viktig i stedet for å gå igjennom punkt for punkt, ta en gjennomgang, ta selvkritikk. Dere kan selv se hva dere ikke har gjort istede for å skryte på dere hva dere kommer til å gjøre. For det har jeg og flere, fått kjent på kroppen at ikke stemmer.

Du sier til NA at «I «Arbeidsgiverpolitisk plattform Namsos kommune 2014 – 2019» står det at alle våre arbeidstakere har ansvar for å bidra til et positivt og trygt arbeidsmiljø og til trivsel på arbeidsplassen. Plattformen er utarbeidet i fellesskap av arbeidsgiver og tillitsvalgte og vedtatt av kommunestyret. I plattformen er også likeverd beskrevet: alle skal bli sett, hørt og respektert. I respektert ligger det blant annet at man ikke skal utsettes for mobbing, overgrep eller trakassering» Hva hjelper dette når det er tillitsvalgt på arbeidsplassen som er hovedproblemet og i maktposisjonen virker som tror det er fritt fram.

Du nevner arbeidsmiljøloven «Arbeidsmiljøloven er et av fundamentene i Namsos kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform. I paragraf 4.3 i arbeidsmiljøloven står det at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden»

Hva hjelper det med fine lover og regler og når dette ikke følges i det hele tatt? Slike lover og regler er egentlig vanlig respekt og skikk og bruk, folk som tror de kan behandle folk på denne måten. Hva har de egentlig på en arbeidsplass i en kommune å gjøre? Og den eneste som får konsekvensene for disse, er den som er utsatt for deres handlinger.

Hva skjer i varslingsrutinene når det er tillitsvalgt det er varslet om? Hvem skal vi føle oss trygge på?!

Og hva hjelper det å varsle leder, når leders leder ikke gjør noe med det. Det er det samme som å akseptere det!

Du skriver at hvis saken ikke blir forsvarlig håndtert via tjenestevei, så skal det varsles videre til *RÅDMANN *PERSONALSJEF *HOVEDVERNOMBUD

Takk for den informasjonen. Mange år etter at man får beskjed om å holde tett og man går rundt overbevist om at man hvis man sier mer til noen, evt politiet så har man ikke lenger enn jobb. Noe jeg der og da burde blitt informert om at jeg kunne!

Rådmann Inge Ryan, du ramser opp mye fint om deres retningslinjer, om etikk, konflikter og oppfølging. Men hva når den eneste muligheten til å komme seg bort fra den som seksuelt trakasserer og utsetter en for overgrep, blir å gå sjukmeldt. Er dette oppfølging?

Er det oppfølging at man må gå å se på at han sex-trakasserer dine kolleger og at ingen tør å si fra i frykt for hva som kan skje med dem? De som åpner kjeften sin, de blir ikke hørt og tatt på alvor.

Hva med at møtereferat, og private ting fjernes fra låste skap på arbeidsplassen etter man har måtte vært sykmeldt så lenge at man ikke har arbeidsplassen etter dette lenger? Når skap tømmes så skal vel innholdet leveres til eier?

Brev er sendt dere, flere varslinger og personal nekter for at de er varslet! Men når det ene brevet der jeg forklarte detaljert ligger i personalmappen når jeg ber om å få se den. Hva forteller det? Det beviser bare at dere har fått varsler over flere instanser, men likevel velger å IKKE ordne opp. Dette kaller ikke jeg å ta seksuell trakassering og overgrep på alvor!

Og hva skjer når man etter møter med advokater fra begge sider og personalsjef m.fl og jeg får lovnad om at ny stilling skal være klar innen 1. mai 2018, og ingenting skjer. Vi purrer på og i november 2018 har det fortsatt ikke skjedd noe, men vi får brev etter at vi purrer om at dette skal ordnes. Men så kommer det kontra beskjed. At dere ikke likevel har en stilling i februar 2019 ? Så da er det etisk riktig at folk skal gå rundt uten inntekt da? Ikke ha noe som helst å leve av og for? Etter alt som har skjedd nå, er dette virkelig måten dere ønsker å løse dette på? Igjen viser dette at dere ikke bryr dere så hardt om hvordan folk har det.

Hva vinner egentlig Namsos kommune på å knekke de som allerede ligger nede?

Har dere virkelig så liten innsikt i psykologi og hva som skjer med folk som blir utsatt for slikt og behandlet som null etterpå. Og over år! Eller er det bare det at dere ikke bryr dere?

For oss som opplever slike ting får en frykt i oss, som dere som ikke har kjent dette på kroppen noen gang, kan forstå! Den følelsen av at din egen kropp som du selv bestemmer over og skal ha kontroll på, den forsvinner! Det sjokkerer meg at dere som en så stor arbeidsgiver ikke tar dette på alvor. For det er min sak et bevis på at dere ikke har gjort Hvem dere beskytter vet ikke jeg og hvem dere tror skal beskytte- er jeg for dum for å forstå, men slik som dere holder på, så leker med livene til folk!

Dette har ingen som helst verdi!

Verdiløs