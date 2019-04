Tester ut automatisert leirduebane på Bangsund

Vi har et håp om at dette kan bidra til rekruttering.

NAMDALSAVISA

BANGSUND: Skytterne i Klinga jeger og fiskerforening vil bli møtt med en automatisert bane neste gang de tar turen til Bangsund for å skyte leirduer. Da akustikkanlegget fra det gamle systemet ble ødelagt, fikk klubben tilbudet om å prøve ut et program der dataenheten styrer banen, der man blant annet kjøper kort som fylles på med ønsket antall leirduer. Oppgraderinga av banen gjør at det kreves mindre frivillige for at den skal være operativ, og gjør også at banen nå kan godkjennes til konkurranser.