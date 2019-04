Ber folk på tur samle jervebæsj

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jervebæsj i påska.

Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Rovdata analyserer innleverte prøver av skit og hår for DNA, og prøveresultatene gir mye kunnskap om jervebestanden i landet.

– Vi i Rovdata oppfordrer folk som beveger seg ute i naturen i påska til å ha med seg en plastpose i lomma eller sekken, slik at de kan plukke med seg jervebæsj de kommer over. Det er fortsatt mye snø i fjellet flere steder og gode sjanser for å finne ekskrementer fra jerv. Vi ønsker kun prøver som oppdages ved siden av et jervespor, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata, til nettstedet Rovdata.no.

Alle prøver skal leveres til lokale rovviltkontakter i SNO.