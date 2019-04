NAMDALSAVISA

LIERNE: Han var i egen klasse i det 18 kilometer lange turrennet som gikk av stabelen skjærtorsdag.

I mål var han i underkant av to og et halvt minutt foran nærmeste konkurrent, Even Kvemo. På tredjeplass fulgte Trym Malmo.

Resultater fra Nordbakkrennet skjærtorsdag:

1. Ole Jørgen Bruvoll. 53.18.

2. Even Kvemo. 55.43.

3. Trym Malmo. 58.56.

4. Jonas Flaat. 59.54.

5. Espen Kveli. 59.54.

6. Ola Kvemo. 1.14.51.

7. Einar Kvemo. 1.25.31.