Spurtvant Jomarennet

Røyrvik: I et strålende påskevær skjærtorsdag, gikk 225 skiglade den 16 km-lange løypa fra Joma til Røyrvik sentrum. Smilende barn og voksne i alle aldre kom seg over målstreken, der et saftglass og den tradisjonelle kavringen ventet.

Granli vant centimeterduellen

Det skulle vise seg å bli en skikkelig kamp helt fram til mål mellom Hallvard Granli og Mats Tranås om seieren. De gikk sammen hele løypa og byttet på å ligge fremst. Bare noen meter foran målstreken fikk Granli satt fram foten og de ekstra centimeterne, noe som skulle vise seg å bli meget avgjørende. Han vant dermed årets Jomarenn knepent framfor Tranås med tiden 47.20, og var selv veldig fornøyd.

- Vi gikk sammen hele veien og byttet på å dra. Jeg dro et stykke siste kilometerne, men det var vel Mats som dro mest. Det var et godt føre og jeg følte jeg hadde gode ski, så jeg kan ikke være annet enn fornøyd, sier en smilende Granli etter å ha vunnet årets Jomarenn.

I dameklassen var det Hild Sissel Vannebo som trakk det lengste strået og vant med tiden 57.10, 1 minutt og 6 sekunder foran Heidi Hestmark Smalås.

Resultatliste

Junior (opptil 21 år): 1) Hallvard Granli, Grong IL, 47.20, 2) Mats Tranås, Jøa IL, 47.20, 3) Jonathan Devik, Spillum IL, 50.18, 4) Tobias Bergslid, Spillum IL, 51.08, 5) Noa Sæterbø Raaen, 51.40, Surnadal IL 6) Ola Jo Aunet, Harran 57.50.

Senior (21-49): 1) Jan Olav Smalås, Skorovatn 49.40, 2) Ståle Brennhaug, 54.32, 3) Vidar Nufsfjord, Spillum57.16, 4) Erik Grimstad, Namdal LK 58.16, 5) Jan Ove Klingen, Spillum 1:06.18.

Herrer 50+: 1) Andreas Vannebo, Spillum IL, 51.32.

Damer (21-49): 1) Heidi Hestmark Smalås, Skorovatn 58.16, 2) Marit Brøndbo, Spillum 1:01.05.

Damer 50+: 1) Hild Sissel Vannebo, Spillum IL, 57.10.