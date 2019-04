Den forsvunne ostehøvelen

NAMDALSAVISA

Den trykkede stemningen er til å ta og føle på. De i utgangspunktet feriestemte menneskene sitter rundt spisebordet uten å se hverandre i øynene. Ja, for frokosten ble ikke den samme denne dagen. Helligdag som det var, til og med. Tante Bjørg rister oppgitt på hodet og symboliserer med hele seg hva samtlige ti familiemedlemmer både tenker og føler. Minstemann feller en lydløs tåre, men skjønner såpass at dette ikke er noe som behøver oppmerksomhet av det høylytte slaget. Det var bare å sette tilbake ost av både brunt og hvitt kaliber i kjøleskapet denne dagen. For ostehøvelen, den var på mystisk og uforklarlig vis forsvunnet.