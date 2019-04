Feil av Telenor og kommunen setter kjepper i hjulene for Jørgens planer

NAMDALSAVISA

VIKESTAD: Høsten 2018 ble det varslet at Bindalseidet og Terråk skulle få bredbånd. Tegninger fra telenor viste at også hele Vikestad skulle bli med i utbygginga. Nå er bare halve Vikestad med, i tillegg til at Kveinå like ved Bindalseidet også må vente med å få fibernett. Selv om teningene viser at de er med i planene.

Det betyr at Joakim Pedersen, hans mor Eva, Joakim Frøsaker og seks personer til blir uten bredbånd, selv om deler av Vikestad og resten av Bindalseid får. I kommunestyret ble forslaget om å bygge ut bredbånd i siste del av Vikestad og Kveinå nedstemt.

Telenors prislapp for å bygge ut resten lå nemlig på en million kroner, mens kommunen måtte ut med 600.000 for den opprinnelige planen der både Kveinå og hele Vikestad var med i plantegninga.

– Jeg er veldig skuffet. Vi føler oss avglemt. Vi har blitt lovet noe, som vi ikke får, sier Jørgen Pedersen som driver næringsvirksomhet i området. Blant annet har han overvåkning i sauefjøset som krever internett. I tillegg har han planer om å bygge bobilpark i Vikestad som ligger like under Heilhornet. Når det gjelder bobilparken har han også Binda Utvkling på laget.

– Det stikker en god del kjepper i hjulene på meg og mine prosjekter. Det som bekymrer meg mest er at det virker som det eksisterende nett-tilbudet blir faset ut. Hva skal vi da gjøre? spør han seg og legger til:

– Dessuten virker det som det alltid er dyrere å bygge ut i etterkant. Om vi ikke blir med nå, frykter jeg at det kan ta lang tid før vi får bredbånd hit, sier Pedersen.

Feide med Telenor

Han har sendt brev til ordføreren, med underskrift fra de andre som havner utafor bredbåndsdekninga. Der henstiller de til å at Bindal kommune tar situasjonen opp til ny vurdering snarest.

Ordfører Britt Helstad i Bindal forteller at hun føler seg lurt av Telenor.

– Vi er slettes ikke fornøyd. Jeg forstår at de som havnet utafor er frustrert. Kartet viste at Vikestad og Kveinå skulle bli med, men disse husstandene var ikke med i tilbudet likevel, sier ordføreren som varsler møte med Telenor.

Hun forteller at kommunen fikk gjennomslag for å ta med enkelte husstander i Vikestad innafor det samme tilbudet. Hun sier at resten av Vikestad vil bli prioritert i neste fase.

– Vi må se på hvordan vi skal få løst dette, sier Helstad.

– Vi har gjort en feil

Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor innrømmet at de har gjort en feil, men forteller også at Telenor sendte over adresseliste til Bindal kommune.

– Vi har gjort en feil når det gjelder tegninga, som er misvisende i forhold til adresselista vi sendte ut. Vi tegnet over for mye, rett og slett. Dette skyldes at vi har gjort en feil, og at Bindal kommune ikke har lest adresselista. Jeg har imidlertid forståelse for at kommunen ikke har lest adresselista, når tegninga viser hvilke områder som får bredbånd, sier Christensen.

Da dette ble oppdaget gikk Telenor med på at enkelte husstander på Vikestad kunne være med i det opprinnelige tilbudet.

– Jeg mener vi har strukket oss langt for å få med husstander i Vikestad, som opprinnelig ikke var med i tilbudet.

For bredbånd til i overkant av 400 innbyggere i Bindal kommune, har kommunen betalt en egenandel på i overkant av 600.000 kroner. For å få med resten må de ut med en million til.

– Hvorfor blir det så mye dyrere å få med hele Vikestad og Kveinå?

– Det er grisgrendt, og så er det ikke stolper hele vegen. I tillegg er det lengre avstand mellom husene, noe som gjør det dyrere, sier Christensen.