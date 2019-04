Brannutrykning til uthus i Overhalla

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Klokka 21.50 opplyste politiet følgende på twitter:

Nødetatene er på veg til en adresse etter melding om brann i et uthus.

Uthuset ligger etter det NA erfarer på Sørsida.

- Brannmannskapene fra Overhalla er godt i gang med slukkinga. Det er etter det vi erfarer ikke fare for at brannen skal spre seg til terrenget rundt bygget. Det er heller ikke andre bygninger som skal være i fare for å bli antent, opplyste alarmsentraloperatør Alexander Tangen ved brannvakta i Namsos til NA klokka 22.35.