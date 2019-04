Felles glede på gresset

NAMDALSAVISA

JØA: Og for å ta det siste aller først: For du leste riktig. På standplassen på Jøa kunne nemlig skytterne legge seg på grønt kunstgress. Hentet fra en fotballbane som skulle ha nytt dekke. Både det og stevnet for øvrig ble behørig kommentert på Jøa skjærtorsdag. For dette ble en prima skytterdag i ei perfekt feltøype.