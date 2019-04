Nærøy kommune kan miste en halv million

NAMDALSAVISA

NÆRØY: NTE Energi AS har søkt Nærøy kommune om fritak for eiendomsskatt på de sju kondemnerte Scanwind-turbinene på Hundhammerfjellet. Rådmann Helge Thorsen anbefaler at formannskapet i møte fredag gir fritak med virkning fra 1. april 2019, selv om kommunen mister nær 576.000 kroner i inntekter for inneværende år.