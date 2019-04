André Skjelstad: – Total skivebom!

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er fullstendig uakseptabelt å presentere en slik rapport uten at man ser totaliteten i samfunnsoppdraget. Utdanningstilbudet i Namsos er av avgjørende betydning for hele Namdalen, for kommunene og ikke minst for sykehuset. Rapporten er et bomskudd, en total skivebom, sier Skjelstad.

Som Venstre-politiker er han partikollega med statsråd Iselin Nybø som har ansvar for høyere utdanning.

– Vi skal ha gruppemøte denne uka og jeg vil ta opp saken med henne. Jeg er opptatt av hva vi kan gjøre for å unngå et dramatisk vedtak. Det foreliggende forslaget går ikke i hop og jeg er åpen for at vi må vurdere om denne utdanningsstrukturen er riktig. I dette tilfellet drar den proppen ut av samfunnsutviklinga i nordre del av Trøndelag. Det er definitivt ikke akseptabelt, sier Andre Skjelstad.

