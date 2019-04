D.D.E. synger ut i protest – inviterer til støttemarkering på Festplassen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bjarne Brøndbo og resten av D.D.E. trodde knapt det de hørte da nyhetene om ny studiestedstruktur for Nord universitet sprakk tirsdag.

– De som sitter og bestemmer tenker ikke på samfunnskonsekvensene, sier Brøndbo, som nå vil engasjere seg for å jobbe mot endringene han mener vil være dramatiske.

– Vi som band har ingen tradisjon for å engasjere oss støtt og stadig i uvesentligheter, men bomringen synes vi det var viktig å jobbe for den gangen, og nå vil vi engasjere oss i dette.

Store konsekvenser

På kort sikt mener de at konsekvensene er store for de som er ansatt ved Nord universitet, men på lang sikt er ikke Namsos-bandet i tvil om at den største konsekvensen vil være om sykehuset forsvinner, noe de mener det helt sikkert kommer til å gjøre om endringene trer i kraft.

– Politikerne blir kjempeviktige oppi dette. Jeg har allerede sagt til ordfører Arnhild Holstad at hun må samle alle namdalsordførerne og at de må stå sammen. Om de så må reise til Oslo og være der i ei uke for å ha møter med alle må de gjøre det, sier Brøndbo.

Eivind Berre er heller ikke i tvil om at dette kan få store ringvirkninger. Ikke bare for Namsos, men hele Namdalen.

– Hvilke konsekvenser får dette for handel og næring? Det vil få så store ringvirkninger at det er helt utenkelig, sier han, og legger til:

– Dette angår hver og en som lever her, uavhengig av hva du holder på med.

Gratis støttemarkering

I likhet med de andre bandmedlemmene beskriver Brøndbo dette som starten på ei framtidig rasering av byen, og han mener det er svært trist om det ikke skal være studenter her i framtida.

– For alle som leier ut vil dette merkes godt, men det som er mer kritisk er at studenter, som ofte er kreative og har mye kompetanse, forsvinner. Det er de som skal skape det nye vi skal leve av, og jeg liker ikke tanken på å miste alt det ut av regionen, sier han, og legger til at det eneste alternativet er å stå samlet for å stoppe endringene.

– Vi må få folk til å skjønne hva som foregår – og hvor dramatisk det er. Vi oppfordrer alle som har en stemme til å bruke den nå, sier han.

Og det blir det mulighet til allerede tirsdag, når D.D.E. hiver seg rundt og arrangerer ei støttemarkering på Festplassen.

– Vi inviterer til gratis støttemarkering tirsdag 30. april, sier Brøndbo, som legger til at de trenger frivillige vakter til dagen, og at de oppfordrer alle til å møte opp og ha med seg paroler og bannere for å støtte opp om studietilbudet.

– Vi har reist så mye at vi vet at Namsos ikke er verdens navle, men den store verdiskapninga skjer i distriktene, og det må de ikke glemme i sentrale deler av Norge.