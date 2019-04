Den «glemte» historia om to sentrale Namsos-pionerer

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I flere år har John Stamnes dykket ned i arkivene etter informasjon om Jens Jakob Olsen Bach og Marius Hægstad. Redaktøren i Namdal historielag mener disse to har fått for lite anerkjennelse for alt arbeidet de la ned for Namsos og Namdalen for over 100 år siden.