Vil legge ned i Namsos

NAMSOS: Nord Universitet legger i dag fram sin innstilling til ny studiestruktur. Der kommer det dårlige nyheter for to av studiestedene.

NRK melder onsdag morgen at studiestedene på Nesna og Namsos nå skal legges ned.

Nord universitet kommer ikke til å kommentere innstillingen før senere i dag.

KrF-politiker Åste Marie Lindau sier til NRK at hun på sikt frykter at nedleggelsen av studiestedet i Namsos også vil føre til at sykehuset i Namsos vil bli lagt ned.

NA kommer tilbake med mer.

– Alle fire studiesteder i Trøndelag spiller en viktig rolle Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen mener alle de fire studiestedene til Nord universitet i Trøndelag må bestå.