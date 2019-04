Har kontroll på lyngbranner i Vikna

NAMDALSAVISA

VIKNA: 110-sentralen meldte om brannen ved 17.30-tida torsdag ettermiddag og brannmannskap fra både Vikna og Nærøy rykket ut.

– Det jobbes på stedet nå og mannskapene er i ferd med å få oversikt over brannene. Vi regner med at de skal være under kontroll om ikke så lenge, forteller Morten Brøndbo ved 110-sentralen ved 18-tida.

Like etter melder politiet på twitter at mannskapene har kontroll på den ene brannen og at de er i ferd med å få kontroll også på den andre.

110-sentralen kan foreløpig ikke opplyse om hvor stort område som brenner og hva som eventuelt har startet brannen.

– Det blåser sørøstlig vind, men den skal løye etter hvert. Vi har ikke opplysninger om at bygninger eller personer er truet av brannen, forteller Brøndbo.

Gårdbrukere i området bistår brannmannskapene med vann.

Ved 18.50-tida melder politiet at brannmannskapene også har fått kontroll på den andre brannen og driver nå med etterslokking.