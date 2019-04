Klare for et rødt under

NAMDALSAVISA

1. mai er en festdag, og måtte de røde flaggene vaie over hele Namdalen, men aller helst i Rørvik. Det er på tide med en cupskrell.

Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Torgeir Strøm, Amund Hellesø og alle dere andre av jordens bundne trelle. Beklager, i år må dere finne dere å stå på bakerste benk.

For under årets 1. mai er det disse navnene som teller: Olav A. Fausa, Kenneth Indergård, Gleidson, Andreas Skeie og resten av dem som representerer underklassen av norsk fotball, Rørvik IL; som møter søkkrike Rosenborg til cupkamp.

For en festdag det kommer til å bli i kystbyen. I helga er det dugnad på og rundt stadion. Brura skal være pyntet, men en får håpe at hun slår seg helt vrang når den sortkledde knepper skjorta og blåser i fløyta.

Troillongan har hittil i vår ikke bydd på festfotball. Seriestarten må karakteriseres som et varsel om uår, om en skal holde seg til bondespråket. Det hjelper ikke at de er best i byen heller når de bare har Ranheim bak seg på tabellen. Det er slike spøker som eksempelvis trener Dag-Eilev Fagermo i Odd BK og resten av fotball-Norge gleder seg med om dagen.

Om det er gunstig eller ikke å møte et såret Rosenborg er usikkert, men jeg håper at Fagermo og resten av de sultefôra fotballsupporterne landet over får mer å le av.

Tenk om Rørvik kunne ha slått ut Rosenborg fra 1. runde i cupen!

Umulig? Så lenge RBK-spillerne henger med geipen og ser ut som de ikke forstår hvorfor de er plassert på en fotballbane – og aller minst; vet hvor målet står – er absolutt alt mulig.

I 1986 pakket vi full en hvit Golf av NA-journalister og kjørte til Lerkendal. Namsos hadde i 4. runde most Viking i Kleppen og trakk Rosenborg i kvartfinalen. På direkten i NRK, uten å trekke pusten, bestemte fotballpresident og den taktiske reven Eldar Hansen at hans kjære Rosenborg skulle få fordelen av hjemmekamp.

Ingen reagerte på det. For Namsos på Lerkendal – tenk det! Vi hadde store forventninger. I NA hadde vi satt av flere sider til cupbomben på Lerkendal. Vi fylte sidene, men det var ikke noe gøy på jobb.

For Namsos tapte 0-1, og etter det har Namsos likegodt tapt fire ganger til for RBK i cupen.

1. mai 2019 pakker vi en grå Golf med journalist og fotograf fra Namsos til Rørvik, hvor de møter to andre NA-kolleger. De er klare for en festlig dag på jobben. For uansett om Rosenborg halter litt, er de tidenes beste norske fotballklubb.

Hvem hadde gledet seg til å se noe så kjedelig som Odd BK? Da hadde en møtt opp av plikt for å støtte laget. RBK er stas.

Det skal skapes 1.000 nye arbeidsplasser i Ytre Namdal, og de er godt i gang. Om de lykkes, som vi alle håper, skal en ikke se bort fra at idrettsmiljøet i regionen vil blomstre ytterligere. Jeg blir ikke overrasket om Rørvik IL har et lag lenger opp i divisjonene om noen år.

Jon Michelet var ikke bare en fremragende forfatter. Han var frisk avismaker, og innenfor idretten la han bort alt som var av objektivitet.

I hans verden skulle lokalavisas sportsjournalister være superentusiaster. De skulle blø for klubben sin like mye som de mest hardbarkete supporterne.

Det er så bra sagt, og ettersom jeg ikke er på sportsavdelinga lenger, kan jeg følge oppskrifta til Michelet:

«Fausa! Skyt RBK i senk. Dere andre: Plag Bendtner og Jensen slik at de tar første fly fra Rørvik til Danmark. Dette tar vi!»

Peis på!