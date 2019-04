Åtte aksjonister anmeldt

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Det melder Flatangernytt.

Politiet møtte opp med fem biler og 11 politifolk i Hestdalen torsdag.

– Det var helt ut av proporsjoner, sier Fride Fuglår Holmen til nettavisa. Hun forteller at de var rundt 15 personer som aksjonerte, og det ble nærmest mann mot mann.

– Det er nesten ikke til å trå at det møtte 11 politifolk mot "halvgamle kailler og kjerringer". Det er en ressursbruk som er helt enorm, og direkte tåpelig, sier aksjonsleder Torbjørn Lindseth til NA.

Han forteller at aksjonistene vil holde stand også i helga.

– Vi tar dag for dag, time for time, sier Lindseth, som ikke legger skjul på at kampen mot utbygginga tærer på.

– Det koster. Jeg kjenner det godt. Psykisk er det ei vanvittig belastning, sier han.