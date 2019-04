Brann i høyspentmast i Vemundvik er slokket

NAMDALSAVISA

VEMUNDVIK: Politi og brannvesen rykket ut til melding om brann i høyspentmast/-ledning på Enganvegen i Vemundvik.

NTE melder om strømbrudd i området, sannsynligvis forårsaket av brannen.

– Vi fikk melding klokka 12.14 om at det var observert flammer fra en høyspentledning. Vi og brannvesenet rykket ut, sier politibetjent Anna Holtan til NA.

– Da vi kom til stedet, hadde brannen spredt seg til bakken. Men beboerne i området hadde slokket selv. De har gjort en kjempejobb, fortsetter hun, som roser innsatsen til beboerne i området.

– Det er kjempebra at de sier ifra til oss, og ikke minst at de gjør en innsats for å slokke selv, sier politibetjenten.

– Hvor langt unna er nærmeste hus til brannen?

– Det er 100 meter til nærmeste huset.

Ifølge Holtan er brannen slokket.

– Brannvesenet dynker på vann, så det ikke blir mer, svarer hun.

Saken oppdateres.