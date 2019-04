Enebolig i Flatanger står i full fyr – jobber på spreng for å berge nabohuset

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Alle nødetater har rykket ut etter melding om en brann i en enebolig i Flatanger.

– Det er en enebolig på Lauvsnes som står i full fyr, og det er fare for spredning, forteller Jon Eirik Seierstad ved 110-sentralen.

Blåser en del

Med tanke på faren for spredning, har også brannvesenet fra Namsos rykket ut.

– Lokalt brannvesen er på plass, mer om omfanget vet vi ikke akkurat nå, forteller Seierstad til NA klokka 16.10.

Seierstad sier like før klokka 16.30 at tilbakemeldingene fra brannvesenet på stedet er at det blåser en del.

– Vi jobber selvsagt nå mot at brannen sprer seg, sier han.

Jobber for å berge nabohuset

Fredrik Klocke opplyser til NA at eneboligen ikke kan berges, og at brannmannskaper nå konsentrerer seg om å berge nabohusene.

– Eiendeler bæres ut av huset ved siden av, og de kjørte nettopp vekk en båt. Det er vanskelig å si hvordan det ser ut på baksiden, men her vi står ser det ut som nabohuset berger, forteller Klocke.

– Men brannvesenet jobber knallhardt for å få kontroll på det rundt huset som brenner, legger han til.

Alle skal være ute av huset

Politiet har fortsatt ikke kommet fram til stedet, men har informasjon om at alle skal være ute av huset.

– Dette er foreløpig ikke bekreftet. Politiet er fortsatt under utrykning på tur til stedet, skriver politiet på Twitter.

NA oppdaterer saken!