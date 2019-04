Enebolig i Flatanger totalskadd i brann – berget nabohuset

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Ved 16-tida fredag ettermiddag brøt det ut en brann i en enebolig i Flatanger. Alle nødetatene rykket ut etter meldinga.

– Det er en enebolig på Lauvsnes som står i full fyr, og det er fare for spredning, opplyste Jon Eirik Seierstad ved 110-sentralen til NA kort tid etter at brannen brøt ut.

I 18.50-tida opplyser 110-sentralen at brannmannskaper driver med etterslokking.

– Det foregår etterslokking og mannskapet har også fått kontroll på spredningsfaren, bekrefter Geir Ove Fossli.

Jobbet på spreng for å berge nabohuset

Fredrik Klocke befant seg like ved eneboligen da flammene var på sitt verste, og opplyste tidlig at eneboligen ville bli totalskadd. Han fortalte også at brannmannskapene raskt begynte å konsentrerer seg om å berge nabohusene.

– Eiendeler bæres ut av huset ved siden av, og de kjørte nettopp vekk en båt, fortalte Klocke.

– Men brannvesenet jobber knallhardt for å få kontroll på det rundt huset som brenner, sa han i 17-tida.

Kontroll på brannen

– Det er flere hus rundt, men det er det nærmeste vi har konsentrert oss om. Basert på tilbakemeldingene jeg har fått, begynner brannmannskapene å få kontroll på situasjonen, sa Fossli tidligere fredag kveld.

– Har du fått noen meldinger på at det har tatt fyr i vegetasjonen?

– Nei, det har jeg ikke, forteller Fossli.

Med tanke på faren for spredning, rykket også brannvesenet fra Namsos etter meldinga.

Ingen skadd i brannen

Ifølge politiet var det en familie på fire som bodde i huset, men ingen var hjemme da brannen oppsto.

– Beboere i ett nabohus ble evakuert. Ingen er skadet eller savnet i forbindelse med brannen, bekrefter politiet.