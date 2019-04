KRB utsetter Jøa-besøk: – Viktig at folk får mulighet til å komme og vise sin motstand mot Nord-nedleggelsa

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kveli, Rånes og Bremseth skulle egentlig starte sin Namdalsturne på Fyret på Jøa tirsdag 30. april. Nå er forestillinga «Det e itj størrelsa det kjæm an på» utsatt ei uke – til tirsdag 7. mai.

– Skal mye til for at vi avlyser et show

Grunnen er D.D.E.s konsert på Festplassen i Namsos samme dag – som markerer motstand mot nedleggelsa av Nord universitets avdelinger i Namsos.

D.D.E. synger ut i protest – inviterer til støttemarkering på Festplassen – Vi må få folk til å skjønne hva som foregår – og hvor dramatisk det er, sier Bjarne Brøndbo – som oppfordrer til folkeaksjon for å bevare studietilbudet i Namsos.

– Dette er en viktig sak som mange nå er opptatt av, og vi håper at også folk fra Fosnes tar turen til Festplassen tirsdag kveld, sier Arnt Egil Rånes fra både D.D.E. og KRB.

Gitaristen vil at så mange som mulig blir med på markeringa på Festplassen.

– Vanligvis skal det mye til for at vi avlyser et show. Men når nyheten om Nord universitet sprakk, følte vi det var riktig å ta en omprioritering. Det er viktig at folk får mulighet til å komme og vise sin motstand mot nedleggelsa, sier Rånes.

Ny mulighet 7. mai

I stedet lover humortrioen å stille med innslag på protestkonserten på Festplassen i Namsos.

– De som har kjøpt billett til «Det e itj størrelsa det kjæm an på» på Jøa vil få beskjed om hvordan de gjør det med refusjon eller bytte av billett. Men vi håper selvsagt at alle som hadde tenkt seg dit kommer på showet som blir tirsdag 7. mai, sier Arnt Egil Rånes.