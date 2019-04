Hat-trick da Namsos sikret ny trepoenger

NAMDALSAVISA

4. div. menn

Kvik - Namsos

3-4 (1-1)

TRONDHEIM: Det ble et nervepirrende borteoppgjør da Namsos gjestet Rosenborgbanen i Trondheim lørdag ettermiddag. Heimelaget Kvik fikk en tidlig ledelse da de scoret på en straffe 11 minutter ut første omgang.

10 minutter før pause sørget imidlertid Emanuel Vladic for utligning da han satte ballen i nettet på et nydelig frispark fra like utenfor 16-meteren.

Ikke mange minuttene ut i andre omgang førte Ruben Alte Namsos opp i ledelsen da han avsluttet et stormende angrep med et langskudd.

Kvik svarte med utligning ikke lenge etterpå, men Emanuel Vladic fulgte opp med to kjappe scoringer og ble dermed dagens store helt som tremålsscorer.

Fire minutter før ordinær tid var over ble det redusering til Kvik, men Namsos-spillerne klarte å holde unna trykket de siste minuttene og sikret seg den tredje seieren på rad denne sesongen.

Nå topper Namsos tabellen med 9 poeng foran NTNUI på andreplass med 7 poeng.

– Det ble en nervepirrende dag, men totalt sett er vi det beste laget. Nå har vi tre på rad, og det er jævlig deilig å spille mot et godt lag i Trondheim og ta med seg tre nye poeng, sier namsostrener Jonas Lian Hansen.