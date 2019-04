Rørvik-spillere fikk en helt annerledes påskeferie

NAMDALSAVISA

RIO DE JANEIRO: Laget fra Rørvik har i snart et år jobbet for, og planlagt et besøk til noen av de nye spillerne de fikk på laget i fjorårssesongen. Etter at Gleidson, Freixo og Guga var sentrale spillere i fjor, har laget nå blitt ytterligere forsterket foran denne sesongen. Både Yan Abreu, Breno Ferreira og Denner Conceicao har nå vært på Rørvik siden januar, og er klare for å bidra til en god sesong for Rørvik, både i serien og ikke minst i kampen mot Rosenborg 1. mai.