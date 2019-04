Vidar fra Rørvik kjempet lenge i teten, men hovedfeltet hentet inn bruddet

NAMDALSAVISA

LEVANGER: Årets første norgescuprunde ble avholdt søndag, hvor klubben der begge Vikestad-brødrene konkurrerer for var vertsskap. Eldstebror Vidar lå godt an da det ble brudd i tet siste runde før mål. Hovedfeltet klarte imidlertid å hente seg inn igjen like før mål. Dermed endte IL Sverre-rytteren på en 34.-plass etter 172 km på setet. Med tida 3.44,49 var han 27 sekunder bak vinner Idar Andersen, Uno X Norwegian Development Team/Gauldal SK.