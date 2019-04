Viktige tre poeng for Rørvik da de slo Vuku på bortebane

NAMDALSAVISA

4. div. menn avd. 1

Vuku - Rørvik

0-1 (0-0)

VERDAL: Det ble altså ei oppløftene helg for Rørvik-spillerne etter at de tapte sesongens første kamp mot Kvik for to uker siden. Flere farlige sjanser i første omgang fra begge lag ga ikke uttelling i første omgang da Vuku og Rørvik søndag møttes til 4.-divisjonsoppgjør på Vukus heimebane.

I andre omgang plasserte RIL ballen i metallet flere ganger før de endelig fikk kampens første og eneste scoring ti minutter før slutt. Den var det brasilianske Denner Conceigao De Oliveria som sto for. Dermed kunne rødtrøyene juble hele vegen tilbake til Rørvik.

- Vi styrte egentlig hele kampen, men Vuku la, som fryktet, en helsikes innsats gjennom hele oppgjøret. Vi spilte veldig bra fotball, men slet med innløpene i boks, da de var veldig bemannet i boksen dees. Vi kom ikke helt til de store sjansene. I andre omgang økte Vuku trykket helt til vi fikk ei scoring, og da var kampen egentlig avgjort, oppsummer spillende Rørvik-trener Andreas Skeie etter kampen.