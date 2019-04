Ankesaken etter Fossbrenna-brannen: Kvinne må betale 400.000 kroner i erstatning

Kvinnen som har stått tiltalt for å ha forårsaket brannen i ei boligrekke i Fossbrenna for snart to år siden, er i Frostating lagmannsrett funnet skyldig i grov uaktsomhet. Hun er dømt til 16 dagers betinget fengsel og til å betale til sammen 400.000 kroner i erstatning.