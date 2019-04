Ansatte ved Tavlåa vannverk fikk kjemikalier i ansiktet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet rykket ut til Tavlå vannverk etter at de mottok melding om en arbeidsulykke på stedet.

To menn i 40- og 50-årene skal ha fått kjemikalier i ansiktet og er sendt til lege.

Ulykka skjedde ved 09-tida tirsdag. Politiet sendte ut twittermelding om hendelsen kl 11.40.

– Det var noen av kollegene som kjørte de to til legevakt, forteller operasjonsleder Svein Helgetun ved Politiet i Trøndelag.

Vedkommende er undersøkt ved Sykehuset Namsos og var fortsatt på sykehuset i 12-tida, melder Adresseavisen.

– Vi har fått opplyst at det var en ledning eller et rør som har løsnet og ført til at kjemikaliene havnet i ansiktet på mennene. Det er foreløpig usikkert hvilke kjemikalier det er snakk om og omfanget av skaden, forteller Helgetun.

- Vi har ikke fått tilbakemelding på skadeomfanget, men ettersom de ikke ringte ambulanse kan man anta at det ikke er så altfor store skader, sier Helgetun til Adresseavisen.

Operasjonslederen forteller at det blir opprettet sak etter hendelsen og at Arbeidstilsynet rutinemessig er varslet.

Saken oppdateres