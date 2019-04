Folkeopprøret: – Helt umulig å legge ned i Namsos etter et sånt engasjement

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Ikke rør universitetet vårt. Denne kampen skal vi vinne, var det klare budskapet fra over 6.000 på Festplassen tirsdag kveld.

Aldri tidligere har det vært så mange samlet i hjertet av Namsos sentrum, som da D.D.E. sto i spissen for folkeaksjonen, for å berge eksistensen til Nord universitet.

Med plakater og slagord viste namdalingene sin avsky mot innstillinga til rektor ved universitet.

Skal lenke fast Erna

– Det er helt umulig å legge ned i Namsos etter et sånt engasjement. Jeg kommer til å utfordre Erna (Solberg) dag etter dag om at hun må stoppe nedleggelsen. Jeg vet at du Bjarne er litt glad i Erna, sa Sp-leder Trygve Salgsvold Vedum.

– Tirsdag skal vi lenke henne fast på sykehuset, svarte Bjarne Brøndbo om statsministeren som kommer på besøk til Namsos om ei uke.

– Hvorfor jeg er her? Fordi Namsos fortsatt skal være universitetsby. Det er fullstendig uaktuelt å bygge ned et velfungerende universitet. Vi skal sammen gjøre det helt umulig å legge det ned, fortsatte Sp-lederen.

Erna Solberg besøker Namsos Tirsdag 7. mai besøker statsminister Erna Solberg Sykehuset Namsos. Hun ønsker informasjon om nevropsykolog Reiel Pedersens arbeid knyttet til utredning av ADHD for barn og unge.

Helt avgjørende

– Namdalen er viktig for Trøndelag, og Nord universitet er viktig for Namdalen. Jeg har en hilsen fra Trondheim-ordfører Rita Ottervik; «Stå på!». Vi er avhengig av å beholde denne utdanninga, og vi skal vise Nord universitet at det her må holdes. Om ikke det går, må vi gå helt til Stortinget, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik til folkehavet i hjertet av Namsos sentrum.

– Det er ikke noe vits å legge ned noe som fungerer, fortsatte han.

– Engasjementet her viser en stor uenighet til innstillinga til styret og rektor ved Nord universitet. Jeg har en klar beskjed fra vår statsråd – Universitet i Namsos skal bestå og videreutvikles, sa Andre Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre.

– To av tre sykepleiere til sykehuset rekrutteres fra Nord universitet. Det viser hvor viktig universitetet er. Vi er gjensidig avhengige av hverandre, sa direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag.

– Dette gir vi oss aldri på. Det er ikke bare du som blir rørt av dette, Bjarne. Jeg velger å være optimist, vi må aldri slutte å slåss. Dette engasjementet trengs, og det må vi fortsette med også etter i dag, sa namsosordfører Arnhild Holstad.

Slo ring rundt Nord universitet i Namsos 6.000 - 7.000 mennesker møtte opp til støttemarkeringa Mellom 6.000 og 7.000 personer deltok under støttemarkering på Festplassen for å bevare Nord Universitet i Namsos tirsdag kveld.

– Ikke nok med sinte ordførere

Ordførerne fra Vikna, Namsskogan, Nærøy, Lierne, Høylandet, Overhalla, Grong, Røyrvik, Leka, Namdalseid, Fosnes, Osen og Steinkjer troppet opp på scenen for å vise sin støtte.

– Men, det er ikke nok med en gjeng sinte ordførere. Det som virkelig slår er dere, folkens, og engasjementet dere viser her i dag. Dette er et bevis på at her i Namdalen står vi sammen når noe truer oss.

– Vi hadde to mål for denne kvelden. Det første var å samle folk med engasjement og dem som kan påvirke beslutninger. Det har vi fått til. Det andre var å slå den gamle publikumsrekorden på Festplassen, som var på 5.000 under konserten med Wenche Myhre tidlig på 70-tallet. I dag har vi samlet 7.000. Fantastisk, sa Bjarne Brøndbo.

– Namdalinga, dåkk e gull. Takk! sa en rørt Aina Hildrum, studiestedleder.